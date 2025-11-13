Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 ноября 2025 / 18:13
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 157 беспилотников ВСУ
13 ноября 2025 / 15:32
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 157 беспилотников ВСУ
© Александр Полегенко/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 157 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", "управляемая авиационная бомба" и 157 беспилотников самолетного типа.

Согласно данным МО РФ, за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотника, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронемашин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники. 

