13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Безопасность
В Кремле назвали Стубба "ястребом-милитаристом"
13 ноября 2025 / 15:45
В Кремле назвали Стубба "ястребом-милитаристом"
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Слова президента Финляндии Александера Стубба о возможности восстановления диалога между Россией и Европой нехарактерны для него. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это нехарактерное для него заявление. Судя по его публичным высказываниям, он до сих пор относился все-таки к лагерю таких ястребов-милитаристов", - отметил представитель Кремля, комментируя высказывание Стубба о том, что российско-европейский диалог рано или поздно будет восстановлен.

"Но здесь, наверное, нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать", - заключил Песков. 

