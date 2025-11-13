Слова президента Финляндии Александера Стубба о возможности восстановления диалога между Россией и Европой нехарактерны для него. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это нехарактерное для него заявление. Судя по его публичным высказываниям, он до сих пор относился все-таки к лагерю таких ястребов-милитаристов", - отметил представитель Кремля, комментируя высказывание Стубба о том, что российско-европейский диалог рано или поздно будет восстановлен.

"Но здесь, наверное, нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать", - заключил Песков.