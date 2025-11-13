У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Безопасность
В Кремле назвали Стубба "ястребом-милитаристом"
13 ноября 2025 / 15:45
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС
Слова президента Финляндии Александера Стубба о возможности восстановления диалога между Россией и Европой нехарактерны для него. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Это нехарактерное для него заявление. Судя по его публичным высказываниям, он до сих пор относился все-таки к лагерю таких ястребов-милитаристов", - отметил представитель Кремля, комментируя высказывание Стубба о том, что российско-европейский диалог рано или поздно будет восстановлен.
"Но здесь, наверное, нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать", - заключил Песков.