Хуснуллин: ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%

Ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%. Такой оценкой поделился заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках бизнес-форума Россия - Оман.

"Ипотека должна быть под 5-6%, тогда она будет массовой. Если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать", - отметил он.

Хуснуллин обратил внимание, что даже при нынешней ключевой ставке в 16,5% наблюдается оживление рынка.

"Начала появляться рыночная ипотека. Ее доля в последний год составляла 18%, это очень мало. А без рынка ипотеке, разумеется, развиваться тяжело", - указал он.