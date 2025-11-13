Марина Харькова, журналист, Донецк

Под Зеленским зашаталось кресло. Масштабная коррупция, следы которой ведут к Зеленскому, угрожает приостановкой военной и иной помощи Украине со стороны ЕС.

Записи в квартире «кошелька» Зеленского предпринимателя Миндича раскрывают масштабную схему коррупции в «Энергоатоме», откуда было выведено в карманы коррупционеров более 100 миллионов долларов. Уже арестованы и дают показания фигуранты дела. По «делу Миндича» спешно ушли в отставку два министра - глава Минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук, замешанные в скандале. Также Кабмин внес представление на санкции против ключевого подозреваемого по делу «Энергоатома» - Тимура Миндича и его подельника Александра Цукермана, которые выехали из страны за сутки до обысков. Бывшему вице-премьер-министру Чернышову, куму Зеленского, сообщено о подозрении в незаконном обогащении, заявляет НАБУ, чьи детективы задокументировали передачу подозреваемому и его помощнику более 1,2 млн долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор сообщил, что Тимур Миндич, «воспользовавшись ситуацией, сложившейся на Украине в условиях военного положения, а также своими дружескими связями с президентом и контактами с действующими и бывшими государственными и правоохранительными чиновникам решил незаконно обогатиться на откатах от закупок, проводимых «Энергоатомом». НАБУ предъявило обвинения и другим фигурантам по делу Миндича - бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, бизнесмену Александру Цукерману, предпринимателям Игорю Фурсенко, Лесе Устименко и Людмиле Зориной, они занимались операциями по отмыванию средств. В ближайшее время могут последовать новые обвинения. А украинское правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

В Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) уже намекнули, что следы по этому делу ведут в Офис президента и к самому Зеленскому - на пленках есть фрагмент, когда министр энергетики Галущенко общается напрямую с Зеленским, после чего консультируется с Миндичем по поводу дальнейших действий. И эти удары наносятся по Зеленскому, превращая его в возможного фигуранта уголовного дела о масштабных хищениях западной финансовой помощи.

Скандал потряс и украинских граждан, и вояк, и пропагандистов. В частности, львовский активист и радикал Остап Дроздов назвал власть Зеленского «неприкрытым внутренним врагом и только война является залогом их пребывания во главе грабительской системы». Он охарактеризовал киевский режим как мародерократию, из-за чего Украина оказалась в ловушке. Боевик и экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, признанный в России террористом и экстремистом, охарактеризовал происходящее как «похороны зеленых гнид, по которым играет траурный марш». «Очевидно, что мы имеем сигнал принуждения Украины к мирным переговорам. Без санкций Вашингтона эти все события с плёнками Миндича, их легализацией – были бы невозможны. То есть была четкая отмашка. Поэтому принуждают Украину, чтобы Зеленский был отправлен на покой и сформировано правительство, которое будет вести переговоры», – заявил он.

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему, в которой фигурирует оператор трех украинских АЭС — госкомпания «Энергоатом». По данным НАБУ, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором преступной схемы следствие назвало Тимура Миндича – соратника Зеленского и совладельца студии «95 квартал». У него, действующих и бывших министров, чиновников и советников прошли обыски. В скандале фигурирует и фамилия экс-министра обороны, теперь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который тоже экстренно улетел в Турцию. Хотя конкретики по коррупции в оборонном комплексе еще не прозвучало, ясно, что будет продолжение: у НАБУ накоплен компромат по связанной с Миндичем фирме Fire Point, которая выпускает ракеты «Фламинго» и дальнобойные дроны, получая на это огромные подряды от Минобороны.

Украинские антикоррупционные структуры - НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд - появились на Украине по согласованию с американцами и европейцами, прежде всего с ФБР. Также они частично финансировали их: только на техническое оснащение НАБУ было выделено 300 млн долларов. За несколько дней до обнародования результатов расследования главы НАБУ и САП провели встречу с генеральным инспектором Государственного департамента США Карделлом Ричардсоном. Ричардсон «отметил важность надзора за эффективным использованием международной помощи США и подчеркнул, что доверие к механизмам подотчетности на Украине прямо влияет на продолжение финансирования». Встреча с генеральным инспектором Госдепа прошла 6 ноября, через четыре – начались обыски и публикация пленок. Таких совпадений не бывает.

О том, что расследование по Миндичу касается не только энергетики, но и оборонки, также сообщило НАБУ. И этот аспект может стать следующим этапом удара НАБУ по Банковой. Неслучайно детективы НАБУ встретились с новым куратором из ФБР. Недавно в Киев прибыл новый офицер Федерального бюро расследований США и одна из его первых рабочих встреч с детективами была именно по делу Миндича, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Представитель ФБР постоянно работает в НАБУ - у него есть собственный кабинет в здании НАБУ, он общается с детективами, находится в курсе всех расследований, осуществляет постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам о коррупции в высших эшелонах украинской власти. Именно поэтому интерес к Миндичу проявляет ФБР, которое начало проверку по линии движения финансовых потоков западной помощи через аффилированные с ним структуры.

И вот теперь они пошли в атаку на окружение Зеленского, сообщив о раскрытии «высокоуровневой преступной организации, действовавшей в энергетическом секторе» и опубликовав доказывающие это аудиозаписи. Реакция украинских властей на информацию о расследовании, которую НАБУ уже третий день дозированно предоставляет общественности, была растерянной – Зеленский даже не выпустил традиционное ежевечернее обращение. Сейчас самое тревожное для него — это объём собранного компромата и содержание того, что еще придерживается и не опубликовано. НАБУ заявляет, что расследование длилось 15 месяцев и включает около 1000 часов аудиозаписей. Полное их обнародование может стать катастрофой не только для Зеленского, но и для Европы, так как будет сложно объяснить избирателям, что европейцы несколько лет поддерживали двух воров и коррупционеров - Зеленского и Ермака.

В коррупционный скандал могут быть вовлечены американские структуры. В ходе обысков были обнаружены пачки со стодолларовыми купюрами. И сейчас правоохранительные органы США начали проверку штрих-коды банковских упаковок, изъятых во время обыска, чтобы определить дату эмиссии и назначение программ, по которым перемещаются долларовые средства. По мнению американских экспертов, анализ изображений пачек Федерального резерва США, не находившихся в обращении, с подлинными отметками Федеральных резервных банков Атланты и Канзас-Сити показывает, что это недавно выпущенные банкноты, не предназначенные для немедленного использования. Эта упаковка предназначена для межведомственных переводов. Серийные номера изъятых НАБУ у соратников Владимира Зеленского долларов подтверждают, что эти деньги передавались налом и были разворованы. Уже началось внутреннее расследование, как эти средства попали на Украину. Именно Миндич курировал теневые потоки западной помощи, контролировал назначения в энергетике и распоряжался доходами от «Энергоатома» — крупнейшего экспортера электроэнергии в Европу. Проблемы могут возникнуть не только у Зеленского и Миндича, но и затронуть влиятельных людей в США, поскольку речь идет о деньгах, происхождение которых неясно. Поэтому ФБР проявляет интерес к Миндичу, проверяя движение финансовых потоков западной помощи через аффилированные с ним структуры.

Хотя Зеленский делает вид, что он к схемам не причастен и ничего о них не знает, фактически он попал в капкан. Ему надо или молчаливо сдать своих друзей, кумовьев и подельников, поддерживая борьбу с коррупцией, что сразу легализует любые действия НАБУ против других представителей ближайшего окружения президента (Ермак, Свириденко и т.д.) и даже против него самого. Или начать бороться с НАБУ, что однозначно укажет на его причастность к коррупции дружков. Любой вариант только усугубит ситуацию.

Ведь ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич не мог проворачивать грандиозные коррупционные схемы без ведома президента. А следующий удар будет нанесен уже по Умерову, Ермаку и Свириденко, после чего вероятен развал пока ещё подконтрольного Зеленскому парламентского большинства, отставка Кабмина и попытка формирования так называемого «правительства национального единства» с лишением Зеленского реальных полномочий или принуждения его к отставке, если тот будет сопротивляться. Скорее всего, Зеленский постарается натравить на детективов НАБУ свои спецслужбы и обвинить в госизмене. Как бы не развивалась ситуация, главное произошло: поддержка Зеленского украинцами рухнет окончательно, а доверие к нему западных партнеров будет изрядно подорвано и затруднит переговоры о финансировании. Обострится и политическая борьба, дав козыри многочисленным врагам главы режима.



На скандал резко отреагировала и западная пресса. Американское издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало статью с красноречивым заголовком «Расследование коррупции потрясло украинское правительство». Издание подчеркивает, что Зеленский пришёл к власти, пообещав искоренить коррупцию, в которой погрязла Украина, но вместо этого страна погрузилась в еще более масштабную коррупцию.

Скандал с Миндичем может привести к отставке Зеленского, считает обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюз. «Зеленский неизбежно столкнется с серьезными вопросами, поскольку его близкие политические и деловые союзники попадут под подозрение. Похоже, вот-вот разразится полномасштабная война между независимыми антикоррупционными агентствами и ближайшим окружением Зеленского, и последствия, вероятно, будут ужасными. СБУ лояльна Зеленскому и обладает значительной внутренней властью благодаря своему контролю над судебной системой и тюрьмами. С другой стороны, НАБУ и САП пользуются мощной политической и финансовой поддержкой правительств европейских стран и США, а также оперативной помощью западных спецслужб», - говорится в статье. Мэтьюз отмечает, что за антикоррупционерами стоит Запад, а потому Зеленский вынужденно поддерживает действия НАБУ по устранению своих ближайших союзников и деловых партнёров и столкнется с последствиями для своей репутации и политической карьеры. «Пока масштабы расследования НАБУ не раскрываются, но очевидно, что коррупция затрагивает многих людей из окружения Зеленского. Теперь у главы киевского режима не осталось выбора: ему придется смириться с неизбежными политическими последствиями и тем уроном, который скандал нанесет его репутации», констатирует автор. «Золотой унитаз и шкафы, забитые мешками с купюрами номиналом 200 евро, — такие сокровища обнаружило Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе расследования дела украинского бизнесмена Тимура Миндича. Миндич известен в сфере недвижимости, удобрений, банковского дела и торговли алмазами, но наиболее известен как давний совладелец продюсерской компании Владимира Зеленского "Квартал 95"», - акцентировал внимание журналист на статусе и богатстве партера Зеленского.

Reuters отметили, что «Обвинения в коррупции в энергетическом секторе особенно чувствительны для украинцев, которые сталкиваются с длительными ежедневными отключениями электроэнергии на большей части территории страны еще до наступления холодных зимних температур».

Bloomberg призвал прекратить помогать Украине: «Не должно вызывать шока тот факт, что бюрократия, сформированная на фоне такой системной коррупции, теперь нашла способы зарабатывать деньги на войне. Здесь, безусловно, есть положительное доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены, несмотря на все высокопарные разговоры о демократии».

Агентство ABC News считает, что «Скандал может привести к возобновлению проблем у Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции. Предполагаемая причастность высокопоставленных министров правительства также может подорвать моральный дух украинской общественности в условиях конфликта».

Немецкий Die Welt называет новый коррупционный скандал на Украине «крупнейшим за все время конфликта». «Список обвинений обширен: нечестные процедуры заключения контрактов, хищение средств, параллельные структуры управления в государственных концернах, черная бухгалтерия. Ущерб оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Список возможных участников не менее велик: в него входят несколько топ-менеджеров, действующие политики, министры и бывшие политики». Особое возмущение на Украине вызвали доказательства того, что руководство Минэнерго умышленно пренебрегало защитой объектов ради личной выгоды, добавляет еще одно немецкое СМИ - Junge Welt. «Бывшего министра энергетики Галущенко подозревают в том, что он не выполнял контракты по обеспечению безопасности украинских энергетических объектов от бомбардировок и ракетных ударов и присвоил выделенные на эти цели средства. В разговорах с другими подозреваемыми Галущенко заявлял, что восстановление разрушенных объектов будет более прибыльным, чем их защита от атак», - иронизируют немцы.

Французское издание Le Figaro отмечает, что особый резонанс расследования приобрели из-за участия в коррупционной схеме близкого соратника Зеленского. Другое издание, L’Express, считает, что новое коррупционное дело на Украине бросает тень на самый верх государственной власти.