Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
13 ноября 2025 / 16:15
© Chris McGrath/ Getty Images/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (СВО) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 120 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 190, "Центр" - до 510, на направлении "Восток" - до 220 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.