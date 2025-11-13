Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (СВО) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 120 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 190, "Центр" - до 510, на направлении "Восток" - до 220 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.