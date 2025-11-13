Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба

Заявив о подготовке возобновления ядерных испытаний, президент США Дональд Трамп поднял ставки. Он хочет показать всему миру, что США – скорее живы, чем мертвы. Россия и Китай модернизировали свое ядерное оружие, а США только собираются начать этот процесс, и часть его будут ядерные испытания.

Возможно, Трамп решил, что американские ядерные испытания должны привести к тому, что США снова начнут доминировать в мире. Учел ли он, что, например, Россия тоже может провести ядерные испытания, причем в ближайшее время и без каких-либо проблем? Только после США, надо подчеркнуть.

К чему приведет новая стратегия Трампа? К тому, что ядерные испытания возобновят все страны ядерного клуба. Такие бесконтрольные испытания могут привести мир экологической катастрофе, не говоря уже о катастрофе глобальной.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/8a5032664b739434dac7bcc5c0853478/