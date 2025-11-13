Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение

Новый лидер Сирии, недавно с успехом посетивший США, ищет возможности сохранить свое государство и свою власть.

Военные США стоят на курдских территориях, где находится много нефтяных скважин. Эта нефть утекает из бюджета Сирии. Для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны и стабильность своей власти Ахмеду аш-Шараа нужен экономический прорыв. О развитии промышленности речи не идет, и добывающая отрасль остается единственной надеждой. США могут усмотреть здесь свою выгоду.

Означает ли это, что Сирия заканчивает свои отношения с Россией? Некоторое время назад тот же аш-Шараа встречался с президентом Путиным. Российские военные базы на территории Сирии пока остаются.

Аш-Шараа будет пытаться усидеть на двух стульях. Это вполне разумная политика нового президента, и она отвечает интересам Сирийского государства.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

