Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2025 / 18:22
КОТИРОВКИ
USD
13/11
81.2852
EUR
13/11
94.1893
Новости часа
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Москва
13 ноября 2025 / 18:22
Котировки
USD
13/11
81.2852
0.0000
EUR
13/11
94.1893
0.0000
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Война в Сирии / Сирийский кризис
Политика
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39

Новый лидер Сирии, недавно с успехом посетивший США, ищет возможности сохранить свое государство и свою власть.

Военные США стоят на курдских территориях, где находится много нефтяных скважин. Эта нефть утекает из бюджета Сирии. Для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны и стабильность своей власти Ахмеду аш-Шараа нужен экономический прорыв. О развитии промышленности речи не идет, и добывающая отрасль остается единственной надеждой. США могут усмотреть здесь свою выгоду.

Означает ли это, что Сирия заканчивает свои отношения с Россией? Некоторое время назад тот же аш-Шараа встречался с президентом Путиным. Российские военные базы на территории Сирии пока остаются.

Аш-Шараа будет пытаться усидеть на двух стульях. Это вполне разумная политика нового президента, и она отвечает интересам Сирийского государства.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c52b50b9cf5271ceaa039e6030df7b01/

 

У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:32
Путин призвал решить вопросы со льготами для защищавших Донбасс с 2014 года
16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
15:57
Хуснуллин: ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%
15:45
В Кремле назвали Стубба "ястребом-милитаристом"
15:32
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 157 беспилотников ВСУ
15:16
ВТБ: рост российского ВВП в III квартале оказался нулевым
14:59
FT: Группа двадцати не примет совместное заявление на саммите в ЮАР
14:45
Литва призвала продолжить поддержку Украины, несмотря на коррупцию
14:31
ВС РФ атаковали используемую для ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
14:13
У пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения