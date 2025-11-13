Путин призвал решить вопросы со льготами для защищавших Донбасс с 2014 года

Требуют решения проблемы с присвоением статуса инвалида и получением соответствующих льгот людям, защищавшим Донбасс еще с 2014 года. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным.

"Необходимо восстановить справедливость в отношении ребят, которые получили ранения и в последующем - инвалидность, еще начиная с 2014 года. В некоторых случаях они инвалидность не оформляли, в ряде случаев она оформлена как бытовая. Это влияет и на статус, и на льготы. Мы инициировали соответствующий механизм, который мог бы решить данную проблему", - отметил Бабушкин.

"Давно пора. Надо было решить уже, не первый раз это обсуждаем", - подчеркнул глава государства.

Бабушкин также напомнил о постоянной работе по присвоению статуса ветерана боевых действий новым категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Однако еще остаются проблемы, например, в отношении военнослужащих, не имевших на момент гибели боевого задания, указал он.