У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт

США практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских ограничений. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции", - сказал он во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в Онтарио.

Рубио также заявил, что Вашингтон уже ввел рестрикции против "крупнейших нефтяных компаний" России. "Не знаю, что еще нужно сделать", - добавил госсекретарь, отметив, что, по его мнению, принимать более активные меры против так называемого теневого флота следует Европе.

Управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев отмечает в этой связи, что «вряд ли можно это заявление рассматривать как признак завершения санкционной политики США в отношении России. Отношения России и США последнее время похожи на качели. То дальше, то ближе. Иногда Трамп ругает Россию, потом он начинает хвалить Путина, потом это делают его заместители и главы ведомств. Поэтому и речь Рубио в этом контексте можно расценивать как некий новый виток потепления, возможно в преддверии встречи президентов. В тоже время санкционных рычагов давления на Россию не то, чтобы меньше стало. Их вообще сейчас нет в принципе. Поэтому все, что могут США сделать, это применять вторичные санкции, экстерриториальные и т. д. Но как показывает практика, и это не работает потому, что несмотря на санкции, те, кто хочет – покупает российскую нефть: и европейцы, и австралийцы, и японцы и даже британцы. Они это делают, просто обходят санкции другими способами. Поэтому рычагов и до этого не было, и сейчас нет. Да и уже закончились крупные российские компании, которые можно было подтянуть под санкции».

Эксперт также подчеркнул, что «санкционная политика Европы в этих условиях по большей части зависит от политики США. Европа все санкции, которые она могла ввести, уже давно ввела. В 19-м пакете большая часть санкций была гуманитарной и символической. Это говорит о том, что у европейцев кончились компании и сектора, которые можно обложить санкциями. Кончились даже фантазии. Поэтому ничего нового и серьезного в следующих санкционных пакетах не будет».