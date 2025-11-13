Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2025 / 18:25
КОТИРОВКИ
USD
13/11
81.2852
EUR
13/11
94.1893
Новости часа
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Москва
13 ноября 2025 / 18:25
Котировки
USD
13/11
81.2852
0.0000
EUR
13/11
94.1893
0.0000
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Антироссийские санкции
Экономика
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13

США практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских ограничений. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции", - сказал он во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в Онтарио.

Рубио также заявил, что Вашингтон уже ввел рестрикции против "крупнейших нефтяных компаний" России. "Не знаю, что еще нужно сделать", - добавил госсекретарь, отметив, что, по его мнению, принимать более активные меры против так называемого теневого флота следует Европе.

Управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев отмечает в этой связи, что «вряд ли можно это заявление рассматривать как признак завершения санкционной политики США в отношении России. Отношения России и США последнее время похожи на качели. То дальше, то ближе. Иногда Трамп ругает Россию, потом он начинает хвалить Путина, потом это делают его заместители и главы ведомств. Поэтому и речь Рубио в этом контексте можно расценивать как некий новый виток потепления, возможно в преддверии встречи президентов. В тоже время санкционных рычагов давления на Россию не то, чтобы меньше стало. Их вообще сейчас нет в принципе. Поэтому все, что могут США сделать, это применять вторичные санкции, экстерриториальные и т. д. Но как показывает практика, и это не работает потому, что несмотря на санкции, те, кто хочет – покупает российскую нефть: и европейцы, и австралийцы, и японцы и даже британцы. Они это делают, просто обходят санкции другими способами.  Поэтому рычагов и до этого не было, и сейчас нет. Да и уже закончились крупные российские компании, которые можно было подтянуть под санкции».  

Эксперт также подчеркнул, что «санкционная политика Европы в этих условиях по большей части зависит от политики США. Европа все санкции, которые она могла ввести, уже давно ввела. В 19-м пакете большая часть санкций была гуманитарной и символической. Это говорит о том, что у европейцев кончились компании и сектора, которые можно обложить санкциями. Кончились даже фантазии. Поэтому ничего нового и серьезного в следующих санкционных пакетах не будет».               

У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:32
Путин призвал решить вопросы со льготами для защищавших Донбасс с 2014 года
16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
15:57
Хуснуллин: ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%
15:45
В Кремле назвали Стубба "ястребом-милитаристом"
15:32
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 157 беспилотников ВСУ
15:16
ВТБ: рост российского ВВП в III квартале оказался нулевым
14:59
FT: Группа двадцати не примет совместное заявление на саммите в ЮАР
14:45
Литва призвала продолжить поддержку Украины, несмотря на коррупцию
14:31
ВС РФ атаковали используемую для ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
14:13
У пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения