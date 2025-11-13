Военный потенциал Японии будет расти быстрыми темпами

Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которая предполагает в том числе безъядерный статус страны. Неопределенность в этом вопросе вызывает беспокойство Москвы, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, следим, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]".

Оппозиция попросила Такаити в парламенте подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики Японии - обязательства не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории. Премьер не стала этого делать и уклончиво ответила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Пересмотреть основные документы в сфере обороны, в том числе стратегию нацбезопасности, Такаити распорядилась, едва избравшись на должность главы японского правительства. Она мотивировала это тяжелой ситуацией в мире и регионе.

Действующая стратегия национальной безопасности Японии принята в декабре 2022 года. Она предполагает, в частности, право Токио на контрудары по территории противника, но превентивные атаки прямо запрещает.

Кроме того, стратегия 2022 года предполагала увеличение военных расходов до 2% ВВП - как это было принято НАТО, - но Такаити, став премьером, пообещала, что цель будет достигнута досрочно. Правительство Японии намерено увеличить дальность собственных ракет, разработать гиперзвуковые вооружения и приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает в этой связи, что «наращивание военного потенциала Японии будет проходить быстрыми темпами. Еще не успев сесть в кресло премьер-министра, Такаити продемонстрировала такое намерение. Ведь со Стратегией национальной безопасности, которая была принята в 2022 году, Япония должна взять на себя обязательства увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году. А Такаити, не успев сесть в кресло, сразу заявила, что в марте следующего 2026 года этот показатель будет достигнут. Можно ожидать, что это не последний рубеж, тем более, что Трамп требует, чтобы азиатские союзники США повысили свои расходы до 3% ВВП. Фигурирует уже и цифра 5%. Поэтому военный потенциал Японии будет развиваться. Будет производиться обновление японских вооруженных сил за счет закупок даже тех видов вооружения, которые в принципе противоречат духу мирной японской Конституции. Например, Япония собирается закупить 400 ракет «Томагавк», которые имеют большую дальность действия. Япония совершенствует свою ракету Тип 12, увеличивая ее дальность до 1000 км. Эту ракету уже в следующем году планируют разместить на территории Японии, и она будет покрывать побережье Китая, всю Северную Корею и доставать до российского Дальнего Востока. Кроме того, вбрасывается идея, что Япония должна обзавестись АПЛ с вертикальными установками пуска ракет, хотя это идет вразрез с духом японской Конституции. Более того, Япония переоборудовала свои вертолетоносцы в авианосцы, закупила для них американские самолеты с вертикальным взлетом. В общем идет совершенствование и закупка более современных вооружений в Японии. Кроме того, будет усиливаться координация и взаимодействие в рамках американо-японского договора безопасности, и я не исключаю, что Япония пойдет на уступки в плане повышения платы за пребывание американских войск на территории Японии. И Такаити уже ясно подтвердила, что она сторонница ярко выраженного курса на усиление военного потенциала страны».

По словам эксперта, «возникает вопрос, следует ли из этого, что страна будет укреплять свои военные связи с США или начнет проводить более самостоятельную политику в этой области. Эта тема муссируется в экспертных кругах. Существует мнение, что Трамп сейчас проводит политику, которая порождает сомнения в приверженности США обязательствам, которые он взял в отношении своих союзников в Азии, поэтому Япония должна брать курс на самостоятельную и независимую политику. Уже начинаются дебаты о том, что не выйти ли Японии из-под американского ядерного зонтика и не обзавестись ли своей ядерной мощью и т. д. Но это все пока на уровне экспертов. В тоже время показательно, что идея не надеяться на США, а самой обеспечить свою безопасность начинает сейчас очень активно обсуждаться в Японии».