Суд заочно приговорил Яну Троянову к восьми годам колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в виде восьми лет колонии в отношении актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемой в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента, сообщает ТАСС.

"Признать Яну Троянову виновной в инкриминируемых ей преступлениях и заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима", - следует из решения суда. Кроме того, ей назначен штраф в размере 250 тыс. рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года.

По данным пресс-службы СК РФ, в 2024 году Троянова, находясь за пределами РФ, дала интервью одному из онлайн-изданий, разделяющих антироссийские позиции и взгляды, в котором допустила высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским с угрозой применения к ним насилия, а также сделала заявления, содержащие призывы к посягательству на жизнь президента РФ. Это интервью было размещено на популярном видеохостинге и доступно для просмотра неограниченному числу лиц.

Вместе с тем с апреля по сентябрь 2025 года Троянова в нарушение порядка деятельности иноагента, предусмотренного федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", неоднократно уклонилась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.