Общество
Основной период ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году стартует не ранее 1 июня
13 ноября 2025 / 16:58
© Эрик Романенко/ ТАСС
В 2026 году основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, ссылаясь на главу ведомства Анзора Музаева.
"Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали завершить освоение всех учебных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.