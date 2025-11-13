Основной период ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году стартует не ранее 1 июня

В 2026 году основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, ссылаясь на главу ведомства Анзора Музаева.

"Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали завершить освоение всех учебных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.