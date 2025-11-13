Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2025 / 19:53
КОТИРОВКИ
USD
13/11
81.2852
EUR
13/11
94.1893
Новости часа
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Москва
13 ноября 2025 / 19:53
Котировки
USD
13/11
81.2852
0.0000
EUR
13/11
94.1893
0.0000
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / США: после империи / Политика и религия
Общество
WP: причинами отказа в визах США могут послужить рак, диабет и ожирение
13 ноября 2025 / 17:15
WP: причинами отказа в визах США могут послужить рак, диабет и ожирение
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение сотрудникам консульских служб принимать во внимание ожирение и другие хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, а также рак и диабет в качестве оснований для отказа в выдаче американских виз иностранным гражданам. Об этом информировала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на разосланный Госдепартаментом документ.

"Следует учитывать состояние здоровья заявителя. Определенные заболевания, включая сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов", - цитирует издание телеграмму.

Согласно рекомендациям, сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать возможные расходы для Соединенных Штатов, связанные с медицинским обслуживанием заявителя. Как заявил неназванный дипломат, руководство Госдепартамента активно ищет новые способы ограничить въезд иностранцев в страну или, по меньшей мере, затормозить работу визовой системы.

Ранее Трамп не раз высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в истории США операции по депортации нелегальных мигрантов. 

У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:15
WP: причинами отказа в визах США могут послужить рак, диабет и ожирение
16:58
Основной период ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году стартует не ранее 1 июня
16:44
Суд заочно приговорил Яну Троянову к восьми годам колонии
16:32
Путин призвал решить вопросы со льготами для защищавших Донбасс с 2014 года
16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
15:57
Хуснуллин: ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%
15:45
В Кремле назвали Стубба "ястребом-милитаристом"
15:32
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 157 беспилотников ВСУ
15:16
ВТБ: рост российского ВВП в III квартале оказался нулевым
14:59
FT: Группа двадцати не примет совместное заявление на саммите в ЮАР
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения