WP: причинами отказа в визах США могут послужить рак, диабет и ожирение

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение сотрудникам консульских служб принимать во внимание ожирение и другие хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, а также рак и диабет в качестве оснований для отказа в выдаче американских виз иностранным гражданам. Об этом информировала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на разосланный Госдепартаментом документ.

"Следует учитывать состояние здоровья заявителя. Определенные заболевания, включая сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов", - цитирует издание телеграмму.

Согласно рекомендациям, сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать возможные расходы для Соединенных Штатов, связанные с медицинским обслуживанием заявителя. Как заявил неназванный дипломат, руководство Госдепартамента активно ищет новые способы ограничить въезд иностранцев в страну или, по меньшей мере, затормозить работу визовой системы.

Ранее Трамп не раз высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в истории США операции по депортации нелегальных мигрантов.