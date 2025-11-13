Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Литве назвали условие открытия границы с Белоруссией
13 ноября 2025 / 17:30
© Денис Викторов/ ТАСС

Литва откроет границу с Белоруссией после того, как получит гарантии соседней страны о прекращении с ее территории воздушной контрабанды. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене в беседе с журналистами.

"Граница закрыта из-за гибридных атак. Как только мы получим заверения белорусской стороны о том, что эти атаки остановлены и проблемы больше нет, мы примем решение об открытии границы", - указала она.

Ругинене отметила, что дипслужбы Литвы готовы к работе над вопросом, но переговоры пока не идут. "Мы не ведем переговоры. Мы посылаем известие об условиях, при которых готовы принять позитивное решение", - добавила она.

29 октября Литва закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Вильнюс заявил, что такой режим будет действовать месяц. Причиной закрытия послужила воздушная контрабанда - переброска через границу с территории Белоруссии более дешевых сигарет, что представляет угрозу безопасности гражданской авиации.

