Bloomberg: Дуров добился отмены ограничений на выезд из Франции

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров добился от властей Франции отмены мер судебного контроля, предусматривающих запрет на выезд из страны. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, теперь Дуров не должен регулярно отмечаться во французском полицейском участке, с него также полностью снимается заперт на выезд из страны. Соответствующее решение было принято 10 ноября.

24 августа прошлого года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, в числе которых - соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, по утверждению прокуратуры Парижа, может наказываться тюремным заключением до 10 лет и штрафом в размере €500 тыс.

По решению следственного судьи Дуров был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере €5 млн. Кроме того, ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.