У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: после США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Безопасность
Российские ВС с начала СВО уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ
13 ноября 2025 / 17:59
© Александр Река/ ТАСС
Российские военные с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 26 тыс. украинских танков и других боевых бронемашин, а также свыше 96 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой Минобороны РФ передает ТАСС.
"Всего за все время проведения СВО уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотника, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронемашин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники", - указали в российском оборонном ведомстве.