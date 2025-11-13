Российские ВС с начала СВО уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ

Российские военные с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 26 тыс. украинских танков и других боевых бронемашин, а также свыше 96 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой Минобороны РФ передает ТАСС.

"Всего за все время проведения СВО уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотника, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронемашин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники", - указали в российском оборонном ведомстве.