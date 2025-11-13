Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Спорт
ЮАР будет претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 или 2040 году
13 ноября 2025 / 18:16
ЮАР будет претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 или 2040 году
© ТАСС

Южно-Африканская Республика намерена подать заявку на проведение на своей территории Олимпийских игр в 2036 или 2040 году. С таким заявлением выступила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени по итогам заседания правительства.

По ее словам, "правительство ЮАР приняло решение подать официальную заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года". Нтшавени отметила, что ЮАР стремится стать первой африканской страной, которая примет Олимпиаду.

Вместе с тем министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи обратил внимание, что Южноафриканская спортивная конфедерация и Южноафриканский олимпийский комитет уже провели предварительные консультации с Международным олимпийским комитетом по вопросам, касающимся возможного проведения Игр.

В числе стран, который выразили желание принять у себя Олимпийские игры в 2036 или 2040 году, фигурируют Индия, Индонезия, Польша и Турция. Египет и Германия также не исключили возможность подачи заявки. Страна, которая получит право принять у себя Олимпиаду-2036, будет названа в 2028 году. 

