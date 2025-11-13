Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Экономика
Абхазия нарастила экспорт лимонов в Россию более чем в два раза
13 ноября 2025 / 18:32
Абхазия нарастила экспорт лимонов в Россию более чем в два раза
© Brent Stirton/ Getty Images/ТАСС

Экспорт лимонов из Абхазии в Россию в 2025 году вырос более чем в два раза в сравнении с годом ранее. Об этом информировала пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.

"С начала цитрусового сезона, начавшегося в октябре, в Россию из Абхазии вывезли 196 тонн лимонов, тогда как в аналогичный период прошлого года было вывезено всего 85 тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, увеличился экспорт мандаринов - уже вывезено 4,3 тыс. тонн, это на 716 тонн больше. Вместе с тем фейхоа экспортировали на 127 тонн больше - 1 014 тонн, а хурмы на 2 тонны меньше - 176 тонн.

Согласно данным министерства сельского хозяйства, в нынешнем сезоне, который, как правило, длится вплоть до марта, планируется экспортировать в РФ около 33 тыс. тонн абхазских мандаринов. 

