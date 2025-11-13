Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Спорт
Три российских шахматиста пробились в пятый раунд Кубка мира
13 ноября 2025 / 18:45
Три российских шахматиста пробились в пятый раунд Кубка мира
© Михаил Почуев/ ТАСС

Россиянам Алексею Гребневу, Андрею Есипенко и Даниилу Дубову удалось выйти в пятый раунд Кубка мира по шахматам.

В четвертом круге Гребнев выиграл у француза Максима Вашье-Лаграва, Есипенко - у немца Винсента Каймера, Дубов - у представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху. Все противостояния завершились на тай-брейке.

В пятом круге Есипенко и Гребнев сыграют между собой, соперником Дубова станет представитель США Сэм Шенкленд. Партии состоятся 14 и 15 ноября, тай-брейк в случае необходимости пройдет 16 ноября.

Кубок мира проходит в Индии и завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, в нынешнем розыгрыше соревнования он не принимает участия. 

