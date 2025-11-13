Захарова согласна с Орбаном, что власть на Украине сосредоточена в руках военной мафии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что власть на Украине сосредоточена в руках военной мафии, связанной с Владимиром Зеленским.

Некоторое время назад Орбан высказал мнение, что громкий коррупционный скандал на Украине продемонстрировал, что в стране царит хаос, и ЕС должен отказаться от финансирования этой страны. Глава венгерского правительства также назвал фигурантов дела "военной мафией".

"С удивлением слежу за тем, как происходящее на Украине называют просто "коррупцией". Совершенно точное определение - военная мафия. Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит", - указала Захарова в своем Telegram-канале.

"Зеленский и киевский режим - инструменты; Еврокомиссия, демпартия США, НАТО - механизм; выгодополучатели - глубинные слои либеральных демократий", - отметила она.