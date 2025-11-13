У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
"Яндекс": "Алиса" не может подслушивать пользователя без его ведома
13 ноября 2025 / 19:15
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
"Алиса" в умных колонках "Яндекса" не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Об этом заявили в пресс-службе "Яндекса".
"Устройства с "Алисой" работают в спящем режиме, пока не прозвучит активационное слово. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания. Процесс обработки голоса запускается только в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово", - сказано в сообщении.
Кроме того, в компании отметили, что умные колонки с "Алисой" имеют кнопку Mute, с помощью которой можно физически отключить микрофоны.
Некоторое время назад в Роскачестве рекомендовали избегать обсуждения чувствительной информации вблизи умных колонок.