Политика
Bloomberg: Си Цзиньпин не поедет на саммит "двадцатки"
13 ноября 2025 / 19:30
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин, как и президент США Дональд Трамп, воздержится от участия в саммите Группы двадцати (G20). Об этом информировало американское агентство Bloomberg.
Вместе с тем агентство Xinhua со ссылкой на заявление МИД КНР заявило, что премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Йоханнесбург с 21 по 23 ноября для участия в саммите "двадцатки".
Несмотря на то что в среду посол ЮАР в Индии Анил Суклал заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в предстоящем саммите G20, Xinhua поездку китайского лидера не подтверждает.