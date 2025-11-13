Председатель КНР Си Цзиньпин, как и президент США Дональд Трамп, воздержится от участия в саммите Группы двадцати (G20). Об этом информировало американское агентство Bloomberg.

Вместе с тем агентство Xinhua со ссылкой на заявление МИД КНР заявило, что премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Йоханнесбург с 21 по 23 ноября для участия в саммите "двадцатки".

Несмотря на то что в среду посол ЮАР в Индии Анил Суклал заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в предстоящем саммите G20, Xinhua поездку китайского лидера не подтверждает.