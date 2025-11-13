Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Фонд Кадырова выплатит по 100 тыс. рублей пострадавшим при обрушении настила
13 ноября 2025 / 19:45
Фонд Кадырова выплатит по 100 тыс. рублей пострадавшим при обрушении настила
© Пресс-служба администрации Гудермесского района/ТАСС

Более 40 госпитализированным в результате обрушения деревянной конструкции на похоронах в Чечне выплатят по 100 тыс. рублей от Фонда Кадырова. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов, передает ТАСС.

"По инициативе президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны и по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова всем 43 госпитализированным пострадавшим оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей каждому", - сказал он.

Алханов уточнил, что 14 человек уже выписаны из медучреждений после оказания необходимой помощи, еще 29 пациентов продолжают лечение.

"Состояние всех госпитализированных, в том числе пациентов, находящихся в отделении реанимации, оценивается как стабильное", - отметил он. 

Токаев написал письмо Путину по итогам государственного визита в РФ
Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград
В Карелии потерпел крушение самолет Су-30
RMF24: Польша строит второй забор на границе с Белоруссией
Медведев призвал Евросоюз больше жертвовать "беднейшим" - Зеленскому и Миндичу
Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных
Фонд Кадырова выплатит по 100 тыс. рублей пострадавшим при обрушении настила
Bloomberg: Си Цзиньпин не поедет на саммит "двадцатки"
"Яндекс": "Алиса" не может подслушивать пользователя без его ведома
Захарова согласна с Орбаном, что власть на Украине сосредоточена в руках военной мафии
