Фонд Кадырова выплатит по 100 тыс. рублей пострадавшим при обрушении настила

Более 40 госпитализированным в результате обрушения деревянной конструкции на похоронах в Чечне выплатят по 100 тыс. рублей от Фонда Кадырова. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов, передает ТАСС.

"По инициативе президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны и по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова всем 43 госпитализированным пострадавшим оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей каждому", - сказал он.

Алханов уточнил, что 14 человек уже выписаны из медучреждений после оказания необходимой помощи, еще 29 пациентов продолжают лечение.

"Состояние всех госпитализированных, в том числе пациентов, находящихся в отделении реанимации, оценивается как стабильное", - отметил он.