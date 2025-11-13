Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Политика
Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных
13 ноября 2025 / 19:59
Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных
© Ираклий Геденидзе/ POOL/ ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского внести его в список гражданских пленных ввиду возвращения грузинскими властями из клиники в тюрьму.

"Я гражданин Украины и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями", - сказано в обращении Саакашвили Зеленскому, текст которого экс-президент разместил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Саакашвили подчеркивает, что он вынужден из-за перевода в тюрьму вернуться обратно к тому же персоналу, который, по утверждению политика, отравил его в марте 2022 года.

В среду Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии информировала о том, что Саакашвили возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Он продолжит отбывать наказание в тюрьме города Рустави.

Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили уголовные дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. По некоторым делам он приговорен к лишению свободы, часть дел остается на рассмотрении. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед". До возвращения в Грузию он жил на Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области, а также занимал пост главы Национального совета реформ. 

