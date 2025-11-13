Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил европейцам отметить Всемирный день доброты, направив еще больше средств "беднейшим" на Украине - Владимиру Зеленскому, главе его офиса Андрею Ермаку и обвиняемому в коррупции Тимуру Миндичу.

В понедельник антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Были произведены обыски у бизнесмена Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Позже были опубликованы записи разговоров по делу. В этой связи депутаты Верховной рады призвали главу офиса президента Ермака покинуть свой пост.

"Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим голодающим! Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться!" - написал Медведев в соцсети X.

Главным фигурантам коррупционного скандала на Украине, в числе которых пока нет Зеленского и Ермака, уже предъявлено обвинение в отмывании средств. Через схему, предварительно, прошло порядка $100 млн.