В Карелии потерпел крушение самолет Су-30

В Карелии разбился самолет Су-30. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что члены экипажа погибли. Полет осуществлялся без боекомплекта.

Су-30 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение около 19:00 мск. Машина упала в безлюдном районе, указали в МО РФ.