В Карелии потерпел крушение самолет Су-30
13 ноября 2025 / 20:47
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
В Карелии разбился самолет Су-30. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что члены экипажа погибли. Полет осуществлялся без боекомплекта.
Су-30 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение около 19:00 мск. Машина упала в безлюдном районе, указали в МО РФ.