Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград накануне переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, сообщает ТАСС.

"Рафаэль Гросси прибыл в Храброво, в настоящее время он покинул здание аэропорта", - говорится в сообщении.

Рейс F3 6571 Марсель - Калининград совершил посадку в аэропорту Храброво в 17:34 местного времени (18:34 мск).

Ожидается, что 14 ноября в Калининграде состоятся переговоры Лихачева и Гросси по Запорожской АЭС. Предположительно, в тот же день глава МАГАТЭ покинет Калининград, вылетев рейсом в Вену.