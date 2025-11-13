У Запада уже нет рычаго для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Общество
Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград
13 ноября 2025 / 20:57
© AP Photo/ Eugene Hoshiko/ТАСС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград накануне переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, сообщает ТАСС.
"Рафаэль Гросси прибыл в Храброво, в настоящее время он покинул здание аэропорта", - говорится в сообщении.
Рейс F3 6571 Марсель - Калининград совершил посадку в аэропорту Храброво в 17:34 местного времени (18:34 мск).
Ожидается, что 14 ноября в Калининграде состоятся переговоры Лихачева и Гросси по Запорожской АЭС. Предположительно, в тот же день глава МАГАТЭ покинет Калининград, вылетев рейсом в Вену.