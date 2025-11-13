Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Токаев написал письмо Путину по итогам государственного визита в РФ
13 ноября 2025 / 21:16
Токаев написал письмо Путину по итогам государственного визита в РФ
© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Народ Казахстана с большой радостью воспринял состоявшийся государственный визит президента республики в Россию. На это обратил внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев в письме президенту Владимиру Путину по итогам поездки.

"Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", - указал Токаев в послании, текст которого распространила его пресс-служба. 

