Политика
Токаев написал письмо Путину по итогам государственного визита в РФ
13 ноября 2025 / 21:16
© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Народ Казахстана с большой радостью воспринял состоявшийся государственный визит президента республики в Россию. На это обратил внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев в письме президенту Владимиру Путину по итогам поездки.
"Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", - указал Токаев в послании, текст которого распространила его пресс-служба.