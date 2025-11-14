Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Экономика
Набиуллина признала ошибочность сигнала о смягчении ДКП в 2024 году
14 ноября 2025 / 10:19
Набиуллина признала ошибочность сигнала о смягчении ДКП в 2024 году
© Петр Ковалев/ ТАСС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор в 2024 году несколько ошибся в коммуникации по ключевой ставке, дав сигнал, который был неверно истолкован рынком, и это спровоцировало высокий рост кредитной активности. 

"В прошлом году у нас произошла некоторая ошибка в коммуникациях, мы повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку. В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но упустили, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП, тогда бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде, что ставки будут быстро снижаться. Кредитная активность продолжала расти очень высокими темпами", - указала она, выступая на Конгрессе финансистов Казахстана.

Набиуллина отметила, что помимо самих решений по ставкам, очень важна коммуникация, и ЦБ постоянно старается выверять и анализировать все действия по ставке.

