Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В канадской провинции Онтарио проходит министерская встреча G7. На нее был приглашен министр иностранных дел киевского режима Андрей Сибига, который встретился со своими коллегами из ведущих западных держав, в том числе и с госсекретарем США Марко Рубио. Рубио, в свою очередь, сделал на полях саммита и по его итогам ряд заявлений, так или иначе касающихся российско-украинского конфликта и российско-американских отношений.

По словам дипломата, «русские ясно заявили, что хотят получить остальную часть Донецка, и, очевидно, украинцы на это не согласятся». «Сейчас мы видим, что они продолжают наносить дальние удары по Украине, очевидно, чтобы подорвать её электросети и попытаться деморализовать страну или что-то в этом роде, и они добились определённых успехов в Донецке [Донбассе]. Они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и вот где мы сейчас находимся», - добавил Рубио. Поэтому «на данный момент оценка, которую США должны принять, заключается в том, что Россия на самом деле не заинтересована в мире». «Соединенные Штаты по-прежнему решительно работают с нашими партнерами, чтобы побудить Россию продолжать дипломатию и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного и стабильного мира», — написал он в соцсетях.

Рубио заявил, что Вашингтон ведет диалог с Украиной о ее потребностях, чтобы помочь пережить зиму и защитить энергетическую инфраструктуру. Но есть важный и неприятный нюанс: «Мы ведем с ними переговоры о поставке оборонительного оружия, которое сможет защитить их энергосистему. Но в конечном итоге, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, проблема останется. И так было в течение последних двух-трех лет». Тем самым госсекретарь то ли нехотя признал, то ли с умыслом намекнул, что поставки на Украину особого смысла и эффективности не имеют.

Это же можно сказать и о санкциях против России. «С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании — именно этого все ждали. Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций», - опять-таки, то ли горестно, то ли лукаво признался Рубио.

Конфискация же замороженных российских активов, на которой настаивают сам киевский режим и его европейские партнеры, чревата непредсказуемыми последствиями как для Старого Света, так и для американцев. Впрочем, Рубио ушел от прямого ответа на вопрос о поддержке европейских конфискационных планов, посоветовав обратиться к министру финансов Скотту Бессенту: «Мы знаем об усилиях Европы. Конечно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это вопрос Европы. Что касается замороженных активов в Соединенных Штатах и нашего подхода к этому вопросу, то этим занимается министр финансов, и мы работаем над этим сообща, как команда».

Борьбой с российским «теневым флотом», считает Рубио, тоже должны заниматься европейцы. При этом, не стремясь особо помогать европейской борьбе против России, Вашингтон не стремится и особо мешать тем европейцам, кто с Россией продолжает сотрудничать. Госсекретарь сообщил, что США дали Венгрии отсрочку на год от своих санкций для продолжения закупки российских нефти и газа. Кроме того, американцы вывели из-под санкций строительство Россией АЭС «Пакш-2» в Венгрии полностью и до завершения проекта – «мы хотим, чтобы они [венгры] были энергетически независимыми». В общем, Венгрии разрешено использовать Россию, чтобы больше от нее не зависеть.

И, наконец, Рубио не отмел возможность новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, оговорившись, что вопрос в повестке и целях: «И Россия, и США согласны с тем, что следующая встреча Путина и Трампа должна привести к конкретным результатам». Госсекретарь добавил, что Вашингтон рассматривает российские предложения РФ по ДСНВ, но пока без результатов.

Российская сторона посылает ответные сигналы. «США не отказывались от достигнутых Путиным и Трампом в Анкоридже пониманий, они находятся в рабочем состоянии», – сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, добавив, что российско-американские контакты продолжаются, пусть и в ограниченном виде. «Будапештский саммит ещё возможен, почему нет?», - его же слова.

В который раз обольщаться на тему потепления российско-американских отношения и охлаждения Вашингтона к Зеленскому и Ко ни в коем случае не надо, более того, вредно – перед нами классическая «лестница эскалации», где на один шаг вперед приходится два назад, и классическая же линия команды Трампа, где иезуитская дипломатическая игра сочетается с банальной непредсказуемостью. Просто констатируем очередной раунд этой бесконечной игры, в которой Рубио и самого Трампа бессмысленно характеризовать как «ястреба» или «голубя» в отношении России – они постоянно меняют тактическую позицию, статегически оставаясь противниками России. Отметим заодно, что на этом фоне украинский МИД устами замминистра Кислицы заявил о прекращении как минимум до следующего года из-за «отсутствия прогресса».