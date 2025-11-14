«Миндич-гейт»: раскол в ЕС, молчание США

Марина Харькова, журналист, Донецк

Европейский Союз из-за коррупционного скандала на Украине по разворовыванию западных денег впал в растерянность и раскол по поводу выделения, сокращения или прекращения помощи Украине. На существование Украины уже потрачено 200 миллиардов, а в планах финансирование еще на 400 миллиардов. И это при том, что Европа переживает экономический спад: социальные проекты замораживаются, экономика шатается, инфляция растет. Но в стане евродепутатов, даже на фоне скользкого «дела Миндича и Зеленского», согласия нет.

Криминальный скандал в энергетической сфере, откуда высшие чиновники Украины вывели на свои счета и легализовали около 100 млн долларов набирает обороты. Евросоюз был вынужден реагировать, скупо цедя слова и оценки, а украинские власти втянули головы в плечи в ожидании дальнейшей реакции и последствий по поводу расхищения выделяемых средств.

Коррупционный скандал на Украине «крайне прискорбен» и власти Украины должны отнестись к расследованию «со всей серьезностью», выдавила из себя глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас. «Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт. Я думаю, очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью», - пожурила она своих любимчиков.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье обратил внимание, что Брюссель всегда уделял «самое пристальное внимание» функционированию органов по борьбе с коррупцией на Украине. «Борьба с коррупцией необходима, если государство хочет стать членом ЕС. Оно должно обладать сильным потенциалом для борьбы с этим явлением и должно уважать верховенство закона. Еврокомиссия продолжит следить за ситуацией», — более здраво, чем Каллас, отреагировал он на брифинге.

Правительство Германии обеспокоено коррупционным скандалом на Украине, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Он сообщил, что Зеленский в ходе телефонного разговора рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу «о коррупционных расследованиях в отношении ныне ушедших в отставку членов украинского правительства». Мерц выразил надежду, что Украина будет «энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона». Пока немецкое правительство, несмотря на скандал, не намерено сворачивать помощь, так как такой шаг, по словам политика, «негативно скажется на сдерживании России».

Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен тоже считает важным продолжать поддерживать Украину. Однако борьба с коррупцией внутри страны — одно из условий предоставления помощи Киеву со стороны ЕС, заметил он.

Министр экономики Дании Стефани Луз, комментируя расследование НАБУ и САП, заявил, что поддержка Украины со стороны ЕС останется неизменной. «По-прежнему очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине. Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укреплять в том числе борьбу с коррупцией, но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина пользуется сильной европейской поддержкой», — сказала она.

И пока лишь один европейский лидер высказался резко против подобной политики, назвав ее безумной. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что резонансный коррупционный скандал на Украине продемонстрировал хаотичное состояние в стране, и призвал Евросоюз прекратить её финансирование. «Была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный обвиняемый покинул Украину. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потеряно на фронте, украдет военная мафия. Это безумие», — отметил Орбан и подчеркнул, что Венгрия не будет перечислять средства своих граждан на Украину и не допустит «никаких финансовых требований и шантажа» со стороны президента Зеленского. Премьер отметил, что Брюсселю давно пора разобраться, куда направляются средства европейских налогоплательщиков.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто тоже заявил, что крупный коррупционный скандал в верхних эшелонах власти Украины подтвердил необходимость прекращения финансирования страны за счёт средств ЕС: «Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же еще хочет Брюссель? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть? Пора прекратить это безумие, мы не должны направлять деньги европейского народа на Украину! Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!» — отметил Сийярто.

Европа получила отличный повод и возможность выйти из этой войны и связи с Украиной, но пока не воспользовалась этим. Можно было все свалить на Зеленского, объявив, что поддержка коррупционного режима больше не соответствует «демократическим европейским ценностям», но Европа решила продолжать эскалацию. Однако колебания все же появились.

Еврокомиссия отложила публикацию доклада о расширении ЕС, поскольку многие страны-члены против вступления с союз Украины. Об этом рассказал директор по исследованиям Центра европейской политики Янис Эммануилидис.

«Если мы посмотрим на дебаты об Украине по вопросу, есть ли у нее возможность действительно вступить в Европейский союз, то видно, что многие страны будут против. Давайте будем откровенны: у нас очень изменились дебаты о расширении ЕС с 2022 года из-за войны на Украине. Появилось много людей, которые не хотят, чтобы Украина вступила в ЕС. Расширение произойдет, но Украина не войдет в Евросоюз. Даже если война закончится, аргумент будет таким: теперь давление не такой сильное, и мы можем найти способ сосуществования. К тому же в стране много проблем с коррупцией. Нам действительно нужна Украина?», – сказал Эммануилидис.

Пока отсутствует реакция со стороны США и все напряженно ждут, какой она будет. Тем более, что скандал на Украине напрямую коснулся именно американских денег. Американские доллары, изъятые у близких друзей Зеленского и продемонстрированные НАБУ, вообще не должны были попасть на Украину, заявил киевский политолог Кость Бондаренко. Он сообщил, что получил вывод экспертов, которые по штрих-коду на упаковке выяснили примечательную деталь – эти деньги не предназначались для попадания на Украину. «Это деньги, которые по всей внутренней межбанковской документации предназначались для внутренних операций. Теперь в США встал вопрос: как эти деньги оказались на Украине у Миндича, когда оказались, кто стоит за этим? Зеленский, Миндич, Украина подставили очень многих людей. И теперь это дело будет рассматриваться в американской юрисдикции. Тем более что в соглашении по недрам есть очень интересный пункт, по которому целый ряд вопросов, которые касаются Украины, будут рассматриваться в американских юрисдикциях» – сказал эксперт.

Но в целом, несмотря на сдержанность европейских оценок украинского коррупционного скандала, в них присутствует осуждение и негатив, которые маскируют растущее раздражение от происходящего.

США, руководство ЕС и Венгрия, по сути, выступили едином фронтом с оценкой положения дел Украины. Это плохая новость для Владимира Зеленского, считает политолог Владимир Скачко. «США, как правило, обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и нечистоплотности, а европейцы защищают. Теперь же и Европа заявила о слабой устойчивости Украины, выставив оценку «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – сказал он.

Фактически, Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому. С эти согласен и экс-глава правительства Украины Николай Азаров. Он заявил, что разоблачение коррупционной схемы в итоге приведёт к отставке Владимира Зеленского, а сам скандал нанес Зеленскому значительные репутационные потери. Он считает, что западные страны начнут постепенно отказываться от контактов с Зеленским. «Для Зеленского ничем хорошим это закончиться не может, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания. В таком случае не представляю, когда это дело дойдет до суда, чтобы потом Стармеры и Мерцы встречались с ним и какие-то дела делали», — добавил Азаров.

Ведь Национальное антикоррупционное бюро Украины, действуя по указанию США, не случайно провело масштабное расследование коррупционной схемы Тимура Миндича, который является «кошельком» Зеленского. «Чтобы пошли обыски, аресты, НАБУ требовалась длительная системная работа. И, скорее всего, она начиналась после команды, которая была дана весной. Было много этапов и агентурной работы, и оперативно-розыскной с установкой подслушивающих устройств, работой с агентурой, сбором документальных доказательств и их анализом, допросами, бухгалтерскими сверками. Это результат проведенной гигантской работы, которая измеряется десятками томов оперативных материалов», — сообщил экс-премьер. Он убеждён, что участники крупной коррупционной схемы во главе с Миндичем сдадут Зеленского: «Эти все Миндичи раскроют рот, если этим ФБР займется, там же очень серьезные по американским законам сроки наказания за такие дела, до 150 лет может быть».

Тем временем, коррупционное «дело Миндича» обрастает новыми неприглядными для Зеленского подробностями. Владимир Зеленский, сделавший вид, что дистанцировался от близких ему коррупционеров, ввел против них санкции. Но сделал это так хитро, что не оставил сомнений в своей причастности к этой грязной истории и выводу украденного за рубеж. В частности, санкции в отношении Миндича и его финансистов – братьев Цукерман – введены всего на три года. Для всех других киевский режим, как правило, вводит санкции на 10 лет. Но не только это: в санкционном указе Миндич и Цукерманы указаны как граждане Израиля, а не Украины. То есть, санкции введены против некого гражданина Израиля Миндича, а не против украинского гражданина Миндича. Таким образом коррупционеров пытаются вывести из-под удара. Кроме того, глава Госпогранслужбы рассказал, что Миндич имел право покинуть Украину, так как у него трое детей и он не военнообязанный. Соответственно, коррупционерам-друзьям Зеленский обеспечил все условия для бегства. А как граждане Израиля Миндич и Цукерманы смогут без проблем проводить на Украине любые сделки со счетами и недвижимостью. Эти «особые» санкции для друзей не включают ограничения, которые действуют в отношении других украинцев. Нет ограничений на отказ в предоставлении и отмене виз, запрета на въезд, не могут быть аннулированы официальные визиты, прекращение научного сотрудничества, нет запрета на заключение договоров и осуществление сделок. То есть, введенные санкции по делу Миндича по факту – фикция, и никаких неудобств коррупционерам не создадут.

Более того, на свободу под залог уже выпускаются подельники Миндича. Стало известно, что на счета суда в качестве залога поступило 25 миллионов гривен за предпринимательницу Лесю Устименко, а за Людмилу Зорину — 12 миллионов, обе обеспечивали вывод средств и их «отмывание». Внесла залог неизвестная никому фирма «Вангар» с уставным капиталом всего в одну тысячу гривен, не имеющая в собственности ни недвижимости, ни машин. Также не удалось найти данные об осуществлении этой фирмой хозяйственной деятельности. Указанный основной вид деятельности - «производство мебели для офисов и предприятий торговли» - не объясняет, откуда вдруг у недавно созданной фирмочки взялись 37 млн. грн (более 70 млн руб.).

Украинская власть разворовала огромные объемы помощи, которые предоставил ей Запад с 2022 года, выступил с обвинениями экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. «Они нам дают деньги. Хочу напомнить, что это 170 миллиардов евро от Европы и 120 миллиардов от Америки. Просто вдумайтесь в суммы! От украинской власти требуется только одно – не воровать. Тем не менее, она не может удержаться, чтобы не разворовать большую часть этой европейской помощи. Миллиарды перекочевали из европейских кошельков в карманы украинских чиновников! И теперь каждую неделю западная пресса разных стран – американская, немецкая, французская – публикует об откатах и коррупции. Это пишут прямым текстом, называются фамилии. Позор просто», – негодует Луценко и прогнозирует, что самое интересное впереди.