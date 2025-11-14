Японию ждет сокрушительное поражение, если Токио решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь, комментируя слова японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что возможный военный кризис у острова может вынудить Токио воспользоваться правом на самооборону.

"Если японская сторона не извлечет уроки из истории и осмелится пойти на риск или даже применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от железной воли НОАК и дорого заплатит за это", - сказал Цзян Бинь в ходе брифинга.

По его словам, тайваньский вопрос - "исключительно внутреннее дело Китая, не терпящее иностранного вмешательства", а "ошибочные высказывания японского лидера относительно Тайваня" представляют собой грубое вмешательство в него.

На прошлой неделе Такаити заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это повлекло резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на острове скрылись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и отдельные атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, это один из регионов КНР.