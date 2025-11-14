У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: После США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Безопасность
Медведев: окружение ВСУ грозит Киеву обвалом всей линии фронта
14 ноября 2025 / 10:58
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Окружение украинских формирований российскими ВС может закончиться для ВСУ обрушением всей линии фронта. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий. В энергетике нарастает коллапс из-за российских ударов. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо", - отметил политик.