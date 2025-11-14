Медведев: окружение ВСУ грозит Киеву обвалом всей линии фронта

Окружение украинских формирований российскими ВС может закончиться для ВСУ обрушением всей линии фронта. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий. В энергетике нарастает коллапс из-за российских ударов. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо", - отметил политик.