Власти Гренландии усложнят иностранцам покупку недвижимости

Власти Гренландии решили усложнить иностранцам процедуру покупки недвижимости и приобретение права землепользования на острове. Об этом пишет местное издание Sermitsiaq.

Покупка земли на Зеленом острове невозможна, разрешено только приобретение права использования конкретного участка. Вместе с тем недвижимость покупать можно.

Проект закона об изменении процедуры представлен ввиду возникновения у иностранцев интереса к приобретению гренландской недвижимости, особенно у граждан США. Это началось после заявлений американского президента Дональда Трампа о желании взять Гренландию под контроль Соединенных Штатов. На этом фоне гренландские власти еще в январе внесли в финансовый закон положение, затрудняющее иностранцам покупку недвижимости.

Согласно новому закону, приобретать на острове право землепользования и недвижимость разрешено только компаниям и организациям Гренландии, Дании и Фарерских островов. При отсутствии у потенциального покупателя датского подданства он должен прожить в Гренландии в качестве налогоплательщика не менее двух лет.

Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале 2026 года.