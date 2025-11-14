Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Экономика
Лукашенко: Белоруссия занимает третье место среди стран Европы с самым дешевым электричеством
14 ноября 2025 / 11:40
Лукашенко: Белоруссия занимает третье место среди стран Европы с самым дешевым электричеством
© БелТА/ ТАСС

Белоруссия входит в тройку стран Европы с самой низкой стоимостью электроэнергии. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, передает агентство БелТА.

"У нас 100% населения имеет доступ к электроэнергии. В рейтинге европейских стран Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество. Согласно данным рейтинга, представленного в июне текущего года, самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, России и Беларуси", - указал глава государства.

По его словам, за счет использования электричества для отопления и горячего водоснабжения, строительства "электродомов" повышается комфортность проживания сотен тысяч людей. В 2021-2025 годах возведено более 2 млн кв.м такого жилья. На электроотопление переходят и жители частных домов - за прошлый год подано свыше 160 тыс. заявок, отметил Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что в стране развивается электротранспорт. "В целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется свыше 44 тысяч электромобилей и насчитывается более 1 870 зарядных станций", - добавил президент. 

