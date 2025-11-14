Российский рынок акций на открытии торгов растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрировал рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,16% - до 2 547,32 и 995,6 пункта соответственно. Курс юаня рос на 7,95 копейки и торговался на уровне 11,4295 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 548,1 (+0,19%) индекс РТС составлял 995,9 пункта (+0,19%). Вместе с тем курс юаня рос до 11,428 рубля (+7,85 копейки).