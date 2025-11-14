Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 14:12
КОТИРОВКИ
USD
14/11
80.6010
EUR
14/11
93.6953
Новости часа
Квартиру маньяка Птицына продадут для выплаты компенсаций потерпевшим Орбан сообщил о продолжении подготовки к саммиту РФ и США в Будапеште
Экономика
Экономика
Российский рынок акций на открытии торгов растет
14 ноября 2025 / 11:59
Российский рынок акций на открытии торгов растет
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрировал рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,16% - до 2 547,32 и 995,6 пункта соответственно. Курс юаня рос на 7,95 копейки и торговался на уровне 11,4295 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 548,1 (+0,19%) индекс РТС составлял 995,9 пункта (+0,19%). Вместе с тем курс юаня рос до 11,428 рубля (+7,85 копейки).

12:45
Квартиру маньяка Птицына продадут для выплаты компенсаций потерпевшим
12:30
Орбан сообщил о продолжении подготовки к саммиту РФ и США в Будапеште
12:15
Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
11:59
Российский рынок акций на открытии торгов растет
11:40
Лукашенко: Белоруссия занимает третье место среди стран Европы с самым дешевым электричеством
11:18
Власти Гренландии усложнят иностранцам покупку недвижимости
10:58
Медведев: окружение ВСУ грозит Киеву обвалом всей линии фронта
10:39
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за ситуации вокруг Тайваня
10:19
Набиуллина признала ошибочность сигнала о смягчении ДКП в 2024 году
21:16
Токаев написал письмо Путину по итогам государственного визита в РФ
Все новости
