Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира

Армия России в обновленном рейтинге Global Firepower 2025 расположилась на второй строчке, пропустив вперед только США.

Составители рейтинга признали лидерство российских ВС в области самоходной артиллерии, реактивных систем залпового огня и мин. Вместе с тем РФ не получила первое место по таким показателям, как самолеты, вертолеты и танки.

Кроме того, подчеркивается, что Россия располагает существенным ядерным потенциалом, который не учитывается при построении рейтинга.

В топ-10 мощнейших армий мира также включены ВС КНР, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии.

Рейтинг Global Firepower учитывает более 60 факторов для определения индекса мощи стран (PowerIndex), в том числе количество военнослужащих, финансовую базу ВС и логистические возможности. В 2025 году оценивались армии 145 стран.