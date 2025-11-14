Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Политика
Политика
Орбан сообщил о продолжении подготовки к саммиту РФ и США в Будапеште
14 ноября 2025 / 12:30
Орбан сообщил о продолжении подготовки к саммиту РФ и США в Будапеште
© Christian Charisius/ picture alliance via Getty Images/ТАСС

Подготовка к саммиту России и США в Будапеште продолжается, и Венгрия готова сделать все необходимое для того, чтобы он состоялся. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

На вопрос, каким образом Венгрия оказывает содействие усилиям по урегулированию украинского конфликта, он ответил: "Я не хочу вдаваться в детали. В конце концов сейчас продолжается подготовка к важному мирному саммиту в Будапеште".

Орбан выразил уверенность, что Венгрия "вносит ценный вклад в дело мира", так как является единственной страной в ЕС, которая сохранила открытыми каналы связи с РФ и находится с ней "в постоянном контакте". "Мы ведем с ними переговоры, и я единственный премьер-министр во всей Европе, который при необходимости может поговорить с президентом России", - указал политик.

Он также отметил, что приложил большие усилия для налаживания взаимовыгодных отношений с Москвой, хотя в прошлом они складывались не всегда гладко. Сейчас, когда Венгрия оказалась в сложной ситуации из-за вооруженного конфликта на территории соседней Украины, "энергия, вложенная в это за последние 10 лет, окупается", добавил премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что неизменно возлагает на президента США Дональда Трампа надежды на урегулирование конфликта на Украине. "Речь идет о человеке, который считает войну бессмысленной и хочет, чтобы она прекратилась. У президента США есть все основания стремиться к созданию справедливой ситуации, и хотя он хочет надавить на русских, он не хочет причинять вред Венгрии", - сказал Орбан, объясняя, почему американский лидер согласился сделать для Венгрии исключение из санкций против российских нефти и газа.

