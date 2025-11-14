Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Общество
Квартиру маньяка Птицына продадут для выплаты компенсаций потерпевшим
14 ноября 2025 / 12:45
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Квартира осужденного на пожизненное заключение за серию убийств и изнасилований Игоря Птицына будет продана для выплаты компенсаций потерпевшим. Об этом информировала пресс-служба главного управления ФССП России по республике, передает ТАСС.

"Изучив материалы дела и заслушав стороны, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан приняла новое решение, в соответствии с которым на жилое помещение, принадлежащее Игорю Птицыну, обращено взыскание для погашения задолженности по выплате компенсации потерпевшим", - следует из сообщения.

Так, Птицын обязан выплатить каждому из потерпевших компенсацию морального вреда в размере от 1 до 1,2 млн рублей. При этом фактические платежи с его тюремного заработка, согласно данным ведомства, не превышали 500 рублей в месяц.

Судебные приставы выяснили, что двухкомнатная квартира должника не используется, и наложили на нее арест. В дальнейшем недвижимость будет реализована на торгах. Вырученные средства направят на возмещение ущерба потерпевшим, при этом осужденному будет оставлена сумма в размере 2 млн рублей для обеспечения его минимальных нужд.

В 2009-2017 годы Птицын совершил вблизи озера Глубокого, а также в Авиастроительном районе города Казани серию нападений на женщин и девушек. При этом трое потерпевших, включая двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет, были убиты. Всего в результате его действий пострадали семь человек. 

