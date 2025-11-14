ВС РФ освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области

Российские ВС освободили за прошедшую неделю восемь населенных пунктов, в том числе за минувшие сутки - Орестополь в Днепропетровской области. Кроме того, зачищен Рог у Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог ДНР. Подразделениями группировки войск "Восток" продолжено продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и завершено освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области.

В течение недели также освободили населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, а также Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области, указали в российском оборонном ведомстве.