ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77%, по мнению 76% (минус 2 п.п. за неделю) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 7 по 9 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 52% респондентов (плюс 2 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% сограждан (без изменений).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 40%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России" - 3%, "Новых людей" - 3%.