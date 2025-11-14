Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канал верхней палаты парламента.

"В Душанбе прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров Матвиенко рассказала таджикистанскому лидеру о состоявшемся ранее разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Накануне разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил вам передать привет, наилучшие пожелания, очень тепло вспоминал свой государственный визит в Душанбе и оценил его как очень успешный", - указала она.

"В целом вы знаете, как мы ценим отношения между нашими странами и нашими народами. В последние годы достигнут серьезный прогресс и в экономической сфере, и инвестиционной сфере, в гуманитарной сфере", - подчеркнула Матвиенко, которая возглавляет российскую парламентскую делегацию, находящуюся в Душанбе для участия в мероприятиях осенней сессии МПА СНГ.