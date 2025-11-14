США заявили о начале операции против наркокартелей Southern Spear

Военный министр США Пит Хегсет сообщил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями.

"Сегодня я объявляю операцию "Южное копье", - написал он в соцсети X, уточнив, что руководить ей будет Южное командование ВС США. "Эта миссия призвана защитить нашу родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу страну от наркотиков, убивающих граждан", - указал Хегсет. Других подробностей операции он не привел.

Во вторник Пентагон информировал о том, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

По оценкам CNN, американские ВС за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки порядка 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что в результате операции США погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Соединенные Штаты обвиняют венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По информации The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле.