Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 15:47
КОТИРОВКИ
USD
14/11
80.6010
EUR
14/11
93.6953
Новости часа
США заявили о начале операции против наркокартелей Southern Spear Матвиенко встретилась с президентом Таджикистана
Москва
14 ноября 2025 / 15:47
Котировки
USD
14/11
80.6010
0.0000
EUR
14/11
93.6953
0.0000
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: После США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: После США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Трамп 2.0
Безопасность
США заявили о начале операции против наркокартелей Southern Spear
14 ноября 2025 / 13:45
США заявили о начале операции против наркокартелей Southern Spear
© Alex Wong/ Getty Images/ТАСС

Военный министр США Пит Хегсет сообщил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями.

"Сегодня я объявляю операцию "Южное копье", - написал он в соцсети X, уточнив, что руководить ей будет Южное командование ВС США. "Эта миссия призвана защитить нашу родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу страну от наркотиков, убивающих граждан", - указал Хегсет. Других подробностей операции он не привел. 

Во вторник Пентагон информировал о том, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе. 

По оценкам CNN, американские ВС за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки порядка 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что в результате операции США погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Соединенные Штаты обвиняют венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По информации The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. 

У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Политолог Макаренко: После США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Политолог Макаренко: После США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:45
США заявили о начале операции против наркокартелей Southern Spear
13:30
Матвиенко встретилась с президентом Таджикистана
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
12:59
ВС РФ освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области
12:45
Квартиру маньяка Птицына продадут для выплаты компенсаций потерпевшим
12:30
Орбан сообщил о продолжении подготовки к саммиту РФ и США в Будапеште
12:15
Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
11:59
Российский рынок акций на открытии торгов растет
11:40
Лукашенко: Белоруссия занимает третье место среди стран Европы с самым дешевым электричеством
11:18
Власти Гренландии усложнят иностранцам покупку недвижимости
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения