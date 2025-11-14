Синоптик: к концу ноября в Москве установится снежный покров

К концу месяца в Москве установится постоянный снежный покров, его высота может достигнуть 3-8 см. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"К концу месяца, как и положено по климату, снежный покров установится на постоянной основе высотой до 3-8 см", - указал он.

Метеоролог также отметил, что 15 ноября в столице выпадет до трети месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 3-4 см, на дорогах ожидается гололедица. Вместе с тем, по его словам, снег растает к середине следующей недели.

В воскресенье жителей Московского региона ожидают морозы до 8 градусов, добавил Тишковец.