У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: После США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Общество
Синоптик: к концу ноября в Москве установится снежный покров
14 ноября 2025 / 13:57
© Михаил Метцель/ТАСС
К концу месяца в Москве установится постоянный снежный покров, его высота может достигнуть 3-8 см. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.
"К концу месяца, как и положено по климату, снежный покров установится на постоянной основе высотой до 3-8 см", - указал он.
Метеоролог также отметил, что 15 ноября в столице выпадет до трети месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 3-4 см, на дорогах ожидается гололедица. Вместе с тем, по его словам, снег растает к середине следующей недели.
В воскресенье жителей Московского региона ожидают морозы до 8 градусов, добавил Тишковец.