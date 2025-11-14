У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
Президент Польши предложил запретить деятельность Коммунистической партии
14 ноября 2025 / 14:16
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС
Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Конституционный суд ходатайство о признании незаконной деятельность Коммунистической партии страны. Об этом сказано в сообщении на портале главы республики.
В качестве оснований для своего запроса политик привел "ссылки на тоталитарные методы и практики" и "намерение использовать насилие для захвата власти и влияния на госполитику" в программе польских коммунистов.
Статья 256 Уголовного кодекса Польши предполагает наказание в виде лишения свободы до трех лет за пропаганду "нацистской, коммунистической и фашистской идеологии".