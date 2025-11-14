Рэпер Obe1Kanobe получил восемь лет колонии строгого режима

Видновский городской суд Московской области вынес приговор в виде восьми лет колонии строгого режима в отношении рэп-исполнителя Никиты Вартикова (Obe1Kanobe), признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков, сообщает ТАСС.

При этом суд зачел в срок наказание время, проведенное Вартиковым под стражей с момента его задержания. Суд постановил также уничтожить марихуану, изъятую в квартире музыканта, а принадлежащий рэперу мобильный телефон (айфон) суд постановил взыскать в доход государства.

По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, Вартиков в арендованной квартире в пос. Совхоз им. Ленина Ленинского городского округа Московской области оборудовал парник, где культивировал растения, содержащие наркотические средства. Впоследствии он незаконно хранил полученные растения и части наркотикосодержащего растения с целью дальнейшего незаконного сбыта.

"Преступная деятельность злоумышленника была пресечена в марте прошлого года, части растений массой свыше 900 граммов, а также семь наркотикосодержащих растений были изъяты из незаконного оборота", - указали в надзорном ведомстве.

Выступая в суде, в последнем слове 13 ноября, исполнитель отметил, что раскаялся и заявил, что ему стыдно за совершенные преступления, а также попросил суд дать ему второй шанс и доказать обществу свое исправление.