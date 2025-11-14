Мадуро призвал граждан США поддержать Венесуэлу ради мира

Венесуэльский президент Николас Мадуро призвал американцев поддержать Боливарианскую Республику на фоне военной операции США у ее берегов ради мира на американском континенте, передает телеканал CNN.

"Призываю граждан США объединиться ради мира в Америке, хватит бесконечных и несправедливых войн, хватит Ливии и Афганистана", - заявил он по-испански корреспонденту американского телеканала в ходе митинга в Каракасе.

CNN сообщает, что Мадуро также оставил послание президенту США Дональду Трампу, сказав по-английски: "Да, пожалуйста, мир". По информации телеканала, венесуэльский лидер воздержался от ответа на вопрос о том, обеспокоен ли он возможной агрессией США, подчеркнув, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

Как информировала в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. После этого Вашингтон начал наносить удары с воздуха по катерам, на которых, по утверждению американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Мадуро не раз отмечал, что Венесуэла подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.