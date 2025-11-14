У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
13 ноября 2025 / 17:37
Политика
Медведев отметил, что киевский режим попал в цугцванг
14 ноября 2025 / 14:59
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Киевский режим оказался в политическом и военном цугцванге - комбинация, при которой любой ход заведомо проигрышный. Соответствующую аналогию привел в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Клика в Киеве, по его словам, предсказуемо "попала в цугцванг": "Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске".