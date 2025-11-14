Медведев отметил, что киевский режим попал в цугцванг

Киевский режим оказался в политическом и военном цугцванге - комбинация, при которой любой ход заведомо проигрышный. Соответствующую аналогию привел в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Клика в Киеве, по его словам, предсказуемо "попала в цугцванг": "Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске".