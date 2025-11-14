Около 3 тыс. специалистов из России будут задействованы в строительстве АЭС в Узбекистане

Около 13 тыс. рабочих, включая 3 тыс. российских специалистов, будут задействованы в проекте строительства АЭС в Узбекистане, который реализует "Росатом". Об этом заявил вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Павел Безруков на круглом столе "Узбекистан - Россия: 20 лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия", сообщает ТАСС.

"У нас на площадке будет работать в пике около 13 тысяч рабочих. Из них только порядка 3 тысяч - это российский персонал. Все остальные - это будут сотрудники и рабочие Узбекистана", - отметил он.

В мае 2024 года в Узбекистане был подписан контракт о сооружении в Джизакской области первой в стране атомной электростанции малой мощности из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генподрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт", к работам будут привлечены местные компании. 9 октября на площадке будущей АЭС малой мощности в Джизакской области приступили к выемке грунта под котлован энергоблока с реактором.