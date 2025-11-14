Россия никогда не забудет помощи военных КНДР в опасной работе по разминированию Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы никогда не забудем помощи КНДР в разминировании Курской области. Работа эта продолжается, работа опасная, сложная. И действительно, наши корейские друзья нам очень помогают, мы это очень высоко ценим", - отметил представитель Кремля.

В настоящее время в Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с российскими саперами эту сложнейшую боевую задачу выполняют военные специалисты из КНДР.

Подразделение саперов Корейской народной армии (КНА) было создано и направлено в Курскую область по распоряжению лидера КНДР Ким Чен Ына. Это сделано в рамках двусторонних договоренностей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которых в июне прошлого года в рамках встречи в Пхеньяне достигли президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын.